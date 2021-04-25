Метеоролог рассказал о погоде на майские праздники

Прохладная погода сохранится в России до конца апреля. Постепенное потепление произойдёт лишь в мае, передаёт KP.RU со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца.
По его словам, обширные территории
Начало мая будет немного теплее, но о комфортных +20 градусах, которые наблюдались в середине апреля, речь не идёт. Лишь к завершению майских праздников ситуация более-менее стабилизируется, уточнил метеоролог.
Может быть, мы даже выйдем на норму — плюс 15–20 градусов к Дню Победы, — предположил Тишковец.
Лето на большей части европейской территории России будет на один-два градуса теплее среднесуточной климатической нормы. Причём чем севернее, тем более значимым будет это температурное превышение, добавил синоптик.
Ранее в Роспотребнадзоре рекомендовали россиянам на длинные майские выходные отправиться за город или на дачу, чтобы избежать больших компаний. Там отметили, что отдых на природе, «прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования».