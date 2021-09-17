Метеоролог рассказал, когда холод и дожди покинут Европейскую Россию

Дожди и максимальная температура не выше 5–10 градусов тепла продержатся в европейской части России до конца следующей недели. С таким прогнозом в интервью РИА Новости выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, вторая половина сентября окажется весьма прохладной, но иногда в череде серых дождливых дней будут возникать исключения — например, в субботу, 18 сентября.

Я бы сказал, очень симпатичный день: будет солнышко, без осадков. Да, на 3–4 градуса ниже нормы. В воскресенье сильных осадков не ждём, но к вечеру будет облачно, — рассказал Вильфанд.

В начале следующей недели похолодает окончательно. Температура не будет превышать 5–10 градусов тепла, начнутся дожди, и местами сильные.

Температуры по климату соответствуют октябрьским значениям, — сказал Вильфанд.

Причиной этого являются воздушные массы из Арктики, пришедшие в Европейскую Россию. При этом первая половина сентября, по словам метеоролога, полностью соответствовала климатической норме.

Вильфанд пообещал, что в случае потепления Гидрометцентр обязательно об этом сообщит, но в ближайшую неделю рассчитывать на это не стоит.

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