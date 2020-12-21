Метеоролог предупредил о ранней весне в 2021 году

https://static.news.ru/photo/a81632ea-42b3-11eb-b198-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Весеннее потепление в 2021 году может начаться раньше положенного срока. Об этом предупредил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Зима, по его словам, также будет теплее нормы — в январе в среднем на два градуса, а в феврале и марте — уже на три-четыре.

Несмотря на то что зима будет вдвое холоднее, чем в прошлом году, холодный сезон будет по сокращённой программе. Как минимум на две недели меньше, чем он должен быть. Весна будет ранее положенных сроков, — рассказал Тишковец в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что подобная картина будет характерна для большей части европейской территории России. Поэтому «тепло будет везде».

Синоптик напомнил, что и 2020-й год «получился существенно выше нормы».

Впрочем, в азиатской части России зима будет холодной, добавил Тишковец. В новогоднюю ночь Сибирь и вовсе ожидают крепкие морозы.

Ранее, как писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предположил, что зима в России может стать гораздо короче, чем обычно, а весна — продолжительнее. Это связано с глобальным потеплением, пояснил он.