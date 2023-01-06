Метеоролог предрек аномальное потепление в РФ после рождественских морозов Метеоролог Шувалов: в Россию придет аномально теплая погода

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Метеоролог Александр Шувалов рассказал URA.RU, что на западе и юге России 12–13 января потеплеет до +1 градуса. По его словам, аномальное потепление придет в столичный регион 14 января, когда температура воздуха достигнет отметки в 0 градусов. Эксперт добавил, что на Урале после сильных морозов ожидается потепление до минус 8 — минус 3 градусов.

После тех 25-градусных морозов, которые будут в столице 7, 8 и 9 января, температуры, близкие к оттепели, то есть к 0 градусов, в Москве и окрестных областях ожидаются к 14 января. Чуть дольше задержатся морозы в Предуралье и Поволжье, — сказал Шувалов.

Он отметил, что антициклон пойдет в Казахстан и на юг Западной Сибири.

В ближайшие дни в некоторых регионах России в европейской части страны прогнозируются морозы до 34–47 градусов, ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что холодно будет на половине территории РФ. По словам специалиста, самая морозная погода установится в Якутии, Магаданской области и на Чукотке: термометры там будут показывать минус 48–53 градуса. Эксперт отметил, что в регионах СЗФО температура опустится на 8–19 градусов ниже климатической нормы. На территории ЮФО будет на 7–11 градусов холоднее в сравнении с климатической нормой, а в УФО — на 11–20 градусов.