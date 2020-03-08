https://static.news.ru/photo/b2ace662-61dc-11ea-a1da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиян впервые за долгое время ждёт комфортное лето. По крайней мере, на европейской территории страны, считает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В обоснование своей позиции он приводит долгосрочные расчёты, уже опробованные при прогнозировании температуры воздуха на зиму 2019/2020 года. Метеорлог пояснил, что уже за четыре месяца до её начала стало понятно, что она будет одной из самых тёплых.

Общий температурный фон предстоящим летом на большей части европейской территории России будет теплее многолетних значений на один-два градуса. По словам синоптика, средняя температура там — +20...+25 градусов.

Если теплее, то температурный коридор составит +21...+26, +22...+27 градусов. Это идеальная зона климатического комфорта, — цитирует Тишковца «Российская газета».

Все, что выше +27, является стрессом для организма, подчеркнул он.

По его словам, жители центральной части страны давно не видели «нормального» лета — без экстремальных дождей и жары. Вместе с тем, он отметил, что «никто не отменял ливни, грозы и град». Кроме того, синоптик допустил возможность ураганов, что является «нормальной историей для лета».

Ранее, как писал NEWS.ru, Тишковец назвал лето «малиновым», потому что прогностические карты окрашены в этот цвет. По его мнению, это означает идеальный климатический комфорт.