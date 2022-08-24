Метеоролог объяснил, почему лесные пожары будут продолжаться до сентября Метеоролог Шувалов заявил, что лесные пожары в России будут продолжаться до сентября из-за отсутствия осадков

Фото: Russian Emergencies Ministry/via Globallookpress.com/Global Look Press

В связи с долгосрочным отсутствием осадков пожары в российских лесах так и продолжат разгораться, поделился в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Согласно его прогнозам, подобная ситуация продлится вплоть до сентября — именно тогда пойдут серьезные дожди.

Тут надо понимать, что на сегодняшний день относительная влажность понижается до значений 20–25%, то есть очень и очень сухо, практически как в Саудовской Аравии. Поэтому-то и условия для лесных пожаров сейчас максимально «благоприятные». И гореть будет все до тех пор, пока не начнутся серьезные дожди, — заявил Шувалов.

Он подчеркнул, что тушение пожаров водой при помощи техники не идет ни в какое сравнение с дождями, поскольку один миллиметр осадков на площади в 1 кв. км равнозначен 40 сбросам воды с помощью пожарного самолета Бе-200.

Накануне сообщалось, что площадь лесных пожаров в Рязанской области превысила 180 га. В регионе сохраняется режим ЧС. Борьба с огнем осложняется жаркой погодой и порывистым ветром. В МЧС добавили, что в тушении пожаров задействованы 17 воздушных судов. К настоящему времени они в общей сложности сбросили на очаги возгораний свыше 15 тонн воды.

Ранее президент России Владимир Путин во время совещания по вопросу о ликвидации природных пожаров заявил, что борьба с возгораниями проходит сложно. Глава государства сообщил, что для локализации пожаров необходимо привлекать больше ресурсов. Он также заметил, что общая площадь лесных пожаров в этом году почти в три раза меньше, чем в прошлом.