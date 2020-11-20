Метеоролог объяснил, чем отличается гололёд от гололедицы

https://static.news.ru/photo/1fb33eb0-2b21-11eb-bb5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ближайшие дни в центральной полосе России, в том числе в столичном регионе, не будет гололёда, который наблюдался днём ранее. Однако гололедица ожидается, предупредил замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков. Он объяснил, в чём разница между этими природными явлениями.

Гололёд образуется, когда на холодную поверхность падает переохлаждённый дождь и замерзает. Гололедица же возникает, когда днём под воздействием температуры снег тает, а затем ночью лужи замерзают. Там, где днём появились вода и слякоть, почти наверняка утром будет гололедица, пояснил метеоролог.

Особенно часто гололедица случается при переходах между «плюсом» и «минусом» — днём плюсовая температура, а в ночные часы — минусовая.

Цыганков также объяснил, как вообще появляется гололёд. Сейчас в районе Казахстана и Оренбургской области стоит область высокого давления — антициклон. Он распространяется практически от столицы до Байкала.

У антициклона потоки идут по часовой стрелке. Он обширный, идёт с Арктики, с моря Лаптевых. Очень холодный воздух он закачал на юг, в Казахстан. И сейчас цепляет даже Кавказ, Волгоградскую область и вот дошёл до Москвы. В районе Алматы температура ниже нормы где-то на восемь градусов. В то же время циклоны с Северного моря, Шпицбергена закачивают воздух против часовой стрелки, — цитирует Цыганкова сайт телеканала «360».

Синоптик отметил, что тёплый воздух, который находится над Атлантикой, идёт по Прибалтике и Ленинградской области на Таймыр. В Сибири же, наоборот, образуется положительная аномалия. Температура выше нормы на 12 градусов, хотя и лежит снег.

Что касается Москвы, что она находится на стыке тепла и холода. Поэтому атмосферный фронт, который проходил в течение двух дней через столичный регион, принёс понижение температуры. На землю выпал переохлаждённый дождь, который и образовал гололёд. Цыганков добавил, что «машины были все во льду и все скользили».

В течение ближайших нескольких дней, отметил метеоролог, погода будет неустойчивой. Температура будет то повышаться, то понижаться. При этом погода останется облачной, возможен снег, местами мокрый. При этом с середины предстоящей недели днём температура воздуха будет близкой к нулю, но в положительном диапазоне, а по ночам будет минусовой.

Ранее NEWS.ru писал, что жителей европейской части России в декабре ожидают оттепели и «метеокачели». Перепадами температур с плюсовой на минусовую и обратно отметится также следующая неделя, с 23 по 30 ноября.