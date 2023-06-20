Viber впервые оштрафовали в России Мессенджер Viber впервые оштрафовали на 1 млн рублей за неудаление фейков об СВО

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Мировой судья в Москве впервые оштрафовал Viber на миллион рублей за неудаление фейков о специальной военной операции на Украине, передает ТАСС. В суде также отметили, что в Viber распространялась непроверенная информация о жертвах среди мирного населения.

Признать компанию Viber Media S.a r.l виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей, — озвучил решение судья.

1 июня за неудаление запрещенной информации в России впервые оштрафовали WhatsApp. Сумма взыскания, наложенного мировым судьей Таганского района Москвы, составила 3 млн рублей. Основанием для штрафа послужило присутствие в одном из чатов предложения о продаже лекарственного препарата-антидепрессанта «Лирика». Авторы обещали заказчикам доставить лекарство несколькими способами и в различной дозировке.

6 июня мировой судебный участок в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, котoрой принадлежит русскоязычная «Википедия», на 3 млн рублей. Причиной стал отказ удалить статью об украинcком националистическом подразделении «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).