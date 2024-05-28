Месиво в школе, изнасилование второклассника: жуткие ЧП и ДТП за сегодня

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В Хакасии «Нива» с 11-летним ребенком влетела в фонарь, под Пермью мужчина лишил собаку глаза выстрелом в упор, в Сибири подростки изнасиловали мальчика в березовой роще — эти и другие новости из списка происшествий за сутки читайте в подборке NEWS.ru.

Нападение на сотрудника военкомата

На КАД в Санкт-Петербурге водитель Toyota Camry ударил сотрудника военкомата. Последний рассказал «Фонтанке», что неизвестный, предварительно, несколько раз подрезал его, а уже после преградил путь, вышел из авто и нанес удар через окно передней двери. Пострадавший посетовал, что сначала в полиции не хотели принимать его заявление.

«Ниву» разворотило о столб

В Хакасии 11-летний мальчик и мужчина пострадали в ДТП с «Нивой». Водитель выехал на встречную полосу и врезался в фонарный столб.

«В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены водитель и 11-летний мальчик. Водитель госпитализирован с травмой позвоночника, переломами бедра и ключицы. Несовершеннолетний пассажир получил ссадины в области шеи», — сообщили в ГИБДД.

Третьеклассник с кастетом

В Пермском крае третьеклассник избил своего сверстника самодельным кастетом. Родные напавшего объяснили, что ребенок устал терпеть издевательства и защищался. Избитого ребенка доставили в больницу всего в крови.

Родителям избивший однокашника рассказал, что тот вместе с другом постоянно над ним издевались. Последней каплей, по их словам, стало вымогательство 500 рублей, после этого мальчик придумал план мести. Сейчас оба школьника не ходят в школу: один — на больничном, второго из дома не выпускает отец.

Изнасиловали второклассника, угрожая ножом

В Тогучинском районе Новосибирской области трое подростков надругались над второклассником в березовой роще, угрожая ножом. В администрации района не стали делиться деталями происшествия, а только подтвердили, что делом занялись в Следственном комитете и ПДН.

«В лесочке у нас здесь они мальчику нож к горлу приставили. Изнасиловали его, ужас что творили. Зачинщик главный взял двоюродного брата и друга для этого. Им по 12 лет. И они творят что хотят, воруют везде», — рассказала местная жительница.

Отмечается, что всех подозреваемых отправили домой. Под стражей они не могут находиться, поскольку им еще не исполнилось 14 лет. При этом местные жители нашли зачинщика, над которым может произойти самосуд, отмечает местная жительница.

Девочка сгорела, пока родители собирали клубнику

Маленькая девочка сгорела внутри охваченной огнем машины. В МЧС уточнили, что легковушка полыхала на окраине аула Бжедугхабль в Адыгее. Оказалось, пока взрослые собирали клубнику, ребенок спал в машине. Правоохранители выясняют, что привело к возгоранию, а также другую информацию о произошедшем.

Попал под оба колеса

В городе Назарово Красноярского края 27 мая девятилетний мальчик попал под колеса иномарки, не спешившись с самоката на проезжей части. Момент ЧП попал на видео. На кадрах видно, что машина переехала мальчика и передним, и задним колесом. Ребенка госпитализировали.

Собака осталась без глаза

Паблик «ЧП ДПТ Пермь» сообщает со ссылкой на местную жительницу, что боец СВО прострелил глаз ее собаке в деревне Конец Гор. Женщина рассказала, что ее животное было принято за уличное и пострадало от пневматического оружия. По ее словам, выстрел производился в упор. При этом сама женщина, с ее слов, находилась в 20 метрах от пса.

«Мою собаку расстреляли в упор, в глаз! Деревня Конец Гор. [Стреляли] двое местных из пневмата. Один — эсвэошник! 20 метров от меня, они перепутали собак. Второго кобеля убили, где-то тело в лесу. <...> Эти ублюдки гуляют, им как с гуся вода. Самая добрая в мире собака!» — написала местная жительница.

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