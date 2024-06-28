«Мерзость»: Примаков раскрыл, зачем Латвии экзамены для русскоговорящих Примаков: экзаменами по языку Латвия стремится избавиться от русскоговорящих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Примаков

Введением обязательного для россиян экзамена по латышскому языку Латвия стремится избавиться от русскоговорящих граждан, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, которые приводит ТАСС, это «фашизм и мерзость».

Мы имеем дело в Латвии с не то чтобы полицейским государством, а с абсолютно фашистским, нацистским. <...> Они вводят подобные вещи для того, чтобы явно на абсолютно идейных русофобских основаниях избавляться от русскоговорящих, — сказал Примаков.

Ранее парламент Латвии принял поправки к закону об иммиграции. Согласно документу, сдавать экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ обязаны будут и ранее освобожденные категории граждан РФ, получившие разрешение на пребывание в стране по утратившему в 2003 году силу закону.

За ситуацией с угрозой массового выдворения россиян из Латвии из-за незнания латышского языка следит российский МИД. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала политику Риги преступлением и сравнила ее с действиями фашистов. Она также отметила, что эта мера в первую очередь коснется пожилых людей. По ее словам, которые приводит пресс-служба министерства, Россия этого не простит.