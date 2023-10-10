Меркачева призвала помочь плененной немке и эвакуировать ее в Россию

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Ева Меркачева

Россия должна помочь эвакуировать всех, кто сейчас находится на территории Израиля и нуждается в помощи, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека в России Ева Меркачева. Правозащитница призвала в том числе помочь немке Шани Лук, которая была похищена бойцами ХАМАС. По ее мнению, это могло бы повысить престиж России в мире как союзника, который способствует вызволению людей, оказавшихся в тяжелой, опасной для жизни ситуации.

Как член СПЧ я считаю, что если у нас есть хоть малейшая возможность вытащить как можно больше людей из плена, то мы должны это сделать. В том числе помочь немке Шани Лук, которая хоть и не является россиянкой, но очевидно находится в ужасных условиях и ситуации, когда ее родная страна бездействует. Это был бы очень хороший показатель для нас, мы можем показать всей Европе, что заботимся не только о наших гражданах, но и помогаем другим. Мы можем вывезти эту девушку в Россию и позже передать родным, — рассказала Меркачева.

Ранее стало известно, что гражданка Германии Шани Лук, считавшаяся пропавшей без вести после атаки движения ХАМАС на Израиль, находится в больнице в секторе Газа. По словам ее матери, состояние девушки оценивается как тяжелое, ей необходима эвакуация.



В первый день конфликта в Израиле в Сети распространились кадры, на которых Шани Лук лежит без сознания со сломанными ногами в машине с бойцами ХАМАС. В момент атаки она находилась на музыкальном фестивале на юге Израиля. Впоследствии, согласно сообщениям израильских СМИ, на месте его проведения были найдены 200 тел.