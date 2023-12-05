Меркачева назвала страх россиян, который стоит на втором месте после смерти Меркачева — для NEWS.ru: страх тюрьмы всегда на втором месте после страха смерти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тенденция, связанная с длительными тюремными сроками, очень опасная, так как люди начинают ещё больше бояться заключения, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека Ева Меркачева по итогам заседания СПЧ при Президенте России. По ее словам, это несет определенные риски для граждан, так как страх тюрьмы всегда стоял на втором месте после страха смерти.

Вопросы пыток и длительных сроков самые неприятные и болезненные. Но они существуют и их надо решать. Тенденция, связанная с длительными сроками, очень опасная, потому что люди начинают ещё больше бояться тюрьмы. Она для нас и так всегда стояла на втором месте после страха смерти. Все это как раз вызвано огромными сроками, страхом пыток. Вот если решить все проблемы, то могут по-другому относиться в принципе к заключению, — заявила Меркачева.

Она также выразила уверенность, что выдвинутое ею предложение об амнистии женщин-заключенных будет принято. По ее словам, «это большая победа».

Это настоящая победа, за которую я очень благодарна. Дай Бог, чтобы женщин отпустили, хотя бы какое-то количество. Всего у нас более 45 тысяч женщин-заключенных, — отметила Меркачева.

Правозащитница также обратила внимание на то, что ей тяжело называть «начальниками колонии» или «сотрудниками» людей, которые бьют и пытают заключенных в тюрьмах. Меркачева отметила, что для нее они «тюремщики», «и никак иначе».

4 декабря президент России Владимир Путин допустил, что «некоторые категории женщин», отбывающих наказание, можно амнистировать. Тему амнистии затронула Меркачева. Она попросила Путина помиловать всех женщин, совершивших ненасильственные преступления и у которых есть несовершеннолетние дети.

Также на встрече с членами СПЧ Путин отметил, что суровые наказания за ненасильственные преступления являются спорным явлением. Он считает нужным проработать этот вопрос в рамках улучшения законодательства. Также он считает важным выявлять каждый случай пыток в тюремной и правоохранительной системах. Как подчеркнул глава страны, этот вопрос нужно поставить на контроль. Подобные инциденты, по мнению Путина, являются «уродливыми».