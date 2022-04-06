Мэрию Томска эвакуировали из-за угрозы минирования
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
10:12, 06 апреля 2022
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
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Работников и посетителей мэрии Томска оперативно эвакуировали из-за анонимной угрозы минирования здания. Об этом горадминистрация сообщила в своём Telegram-канале утром 6 апреля. На место прибыли сотрудники МВД и Росгвардии.
Сегодня в администрацию города Томска поступило сообщение об угрозе минирования. На место оперативно прибыли Росгвардия и кинологи, проведена эвакуация сотрудников и посетителей, — говорится в сообщении.
Спустя два часа появилась информация, что работники томской мэрии вновь заняли свои рабочие места, и администрация продолжила функционировать в обычном режиме.