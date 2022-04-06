Мэрию Томска эвакуировали из-за угрозы минирования

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В современном мире борьба с киберпреступностью требует изменений в федеральном законодательстве, которые позволили бы правоохранительным органам получать информацию в режиме реального времени из баз данных банков и операторов связи. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел РФ, начальник следственного департамента МВД Сергей Лебедев, пишет «Интерфакс». Он добавил, что такие меры позволят оперативно пресекать хакерские атаки на данные организации и возмещать ущерб, причинённый гражданам.

Анализ имеющейся в программном комплексе информации в режиме реального времени позволит, с одной стороны, правоохранителям оперативно получать значимые сведения, направленные на раскрытие преступлений в сфере ИТТ и установление виновных лиц,...