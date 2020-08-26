Мэрия Сочи предупредила о возможных смерчах над морем

https://static.news.ru/photo/d1af6cf0-e847-11ea-bfd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lin Haizhen/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Все оперативные службы Сочи переведены в режим повышенной готовности из-за угрозы формирования смерчей над морем. Возникновение этого природного явления возможно в течение ближайших двух суток, предупредили в мэрии.

За обстановкой будут следить главы внутригородских районов и сельских округов, а также специалисты муниципальной службы спасения, Кубань-СПАСа, компании «Водосток» и дорожных служб.

До конца суток 28 августа на участке Магри — Весёлое (самый северный и самый южный населённые пункты курорта, расположенного вдоль Чёрного моря. — NEWS.ru) имеется опасность формирования смерчей над морем. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности, — сказано в сообщении городской администрации.

Август и сентябрь для Сочи — самые сложные в плане погоды, здесь нередко происходят смерчи и наводнения. При этом прохождение циклонов через зону субтропического климата влечёт за собой особо сильные осадки.

Тем не менее, как следует из прогноза Гидрометеоцентра, в ближайшие двое суток будет сухо, лишь 27 августа временами возможен небольшой дождь. В дальнейшем погода и вовсе будет тёплой (+27...+30 градусов), солнечной и безветренной. Таким образом, формирование смерчей может быть спровоцировано перепадами давления в разных слоях атмосферы.

В июле, как писал NEWS.ru, в Адлерском районе курорта смерч вышел на пляж, расположенный неподалёку от Олимпийского парка. Стихия разметала пляжную мебель и несколько палаток, никто из отдыхающих не пострадал.