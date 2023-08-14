Mercedes отключил Россию от ПО: чем это грозит водителям, кто следующий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Немецкий концерн Mercedes-Benz окончательно отключил дилеров в России от своего программного обеспечения (ПО). Онлайн-системы позволяли проводить техническое обслуживание и выявлять проблемы. Чем это грозит, где теперь обслуживать автомобили и как сильно подорожает ремонт?

В пресс-службе «МБ РУС» — дистрибьютора Mercedes-Benz в РФ — подтвердили информацию об отключении от ПО и заявили, что ремонт и обслуживание иномарок будет проводиться на основе накопленного многолетнего опыта и знаний.

«Действительно, дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта», — рассказали в «МБ РУС».

Чем грозит отсутствие ПО у дилера для владельцев автомобилей

По словам директора испытательного центра «Услугиавто» Юрия Пархоменко, имея доступ к программному обеспечению, можно диагностировать практически любую проблему у транспортного средства, а некоторые — исправить сразу же.

«Например, производитель, накопив данные об эксплуатации конкретной своей модели, может прийти к выводу о некорректной работе системы ABS. После чего разослать своим дилерам новую прошивку системы, которая будет загружена в автомобили при посещении сервиса, после чего алгоритм срабатывания ABS изменится», — объяснил он в беседе с Autonews.ru.

С еще одной проблемой могут столкнуться владельцы моделей, которые вышли на рынок после 2022 года или были ввезены по параллельному импорту, отметил учредитель компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян.

Он пояснил, что производители всегда отправляют необходимое программное обеспечение дилерам, когда новая машина становится доступна для продажи. Оно продолжает работать в России и после ухода автоконцерна. Но без обновлений подключить диагностическое оборудование к новым моделям невозможно.

Как можно решить возникшую проблему

Автоэксперт Иван Зенкевич уверен, что вопрос с отключением ПО можно решить с помощью смекалки.

«Все это решается с помощью братьев-армян и сильно умных пацанов. Кто-нибудь когда-нибудь что-либо сломает, либо поможет Польша. Просто увеличится цена вопроса. Это как с поставками запчастей. Все плакали, что не будет запчастей, потом раз — и всё появилось», — рассказал он.

Зенкевич допускает, что может снизиться качество ремонта, но никаких глобальных изменений с отключением дилеров от ПО, по его мнению, не произойдет.

«Может быть, упадет качество обслуживания. Но реальных криминальных проблем я не вижу. Придется обращаться к серым пацанам, которые всегда были, есть и будут», — резюмировал эксперт.

Какие бренды попали под удар

В мае 2023 года у водителей иномарок Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault возникли проблемы в работе приложений. Была потеряна возможность удаленного запуска двигателя, просмотра остатка бензина в топливном баке, перестали работать некоторые другие важные функции. Также с отключением от ПО в ближайшее время могут столкнуться дилеры BMW.

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр объяснил, что это никак не отразится на российских водителях, потому что все спокойно перенесут блокировку дополнительных программ.

«Все это пройдет в общем и целом легко. Во-первых, это сервисная, дополнительная функция. Если вы откроете договор купли-продажи, вы вряд ли найдете в списке гарантированно предоставленных услуг эту подписку», — заявил он.

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