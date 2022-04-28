Мэр Саратова опроверг информацию о столкновении двух вертолётов

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Саратова Михаил Исаев написал в своём Telegram-канале, что в городе упал только один вертолёт, столкновения с другой крылатой машиной и иным летательным аппаратом не было. Тем самым, он опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о столкновении двух вертолётов. По словам мэра, «Ансат» упал на территории Кумысной поляны.

В связи с появившимися сообщениями в СМИ акцентирую внимание, что вертолёт был один, столкновения с другим летательным аппаратом не было. <...> По предварительной информации, экипаж покинул вертолёт при помощи парашютов, — написал он.

В пресс-службе градоначальника уточнили, что вертолёт принадлежал военной базе, которая расположена на территории Саратова в посёлке Соколовый.

На борту разбившегося вертолёта находились три человека, один из них погиб, другой получил контузию, заявил ТАСС начальник оперативно-диспетчерского центра ЕДДС города Роман Стирбавичюс.

По последней информации, один погибший, один пострадавший, поиски продолжаются, — сообщил он.

Между тем в Центральном военном округе сообщили РИА Новости, что на аэродроме в Саратовской области во время учебно-тренировочных полётов при заходе на посадку произошло сближение двух вертолётов. В результате один из них получил повреждение и совершил жёсткую посадку.

Второй вертолёт приземлился в штатном режиме.

В декабре 2021 года под Ижевском разбился вертолёт Ми-8, в котором находилось два человека. Спасатели нашли крылатую машину только спустя девять часов после крушения. Пилот скончался от переохлаждения, второй член экипажа впоследствии умер от травм.