Мэр Новосибирска отреагировал на идею Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью Мэр Новосибирска: нет ничего хорошего в идее Симоньян о ядерном взрыве в Сибири

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Анатолий Локоть

Нет ничего хорошего в наземных термоядерных взрывах, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, его слова приводит Telegram-канал «Подъем». Таким образом чиновник отреагировал на идею главного редактора RT Маргариты Симоньян взорвать ядерную бомбу над Сибирью.

Наверное, я, как физик по образованию, прокомментирую. Ничего хорошего в наземных термоядерных взрывах нет. Последствия могут сказываться даже не на сотни лет, а на тысячелетия. Потому что образуются неустойчивые элементы, период полураспада которых исчисляется сотнями лет, а некоторых — и тысячей лет, — объяснил Локоть.

Ранее Симоньян в своей программе «ЧТД» выразила мнение, что если произвести над Сибирью термоядерный взрыв, то на Земле «ничего не будет»: ни ядерной зимы, ни радиации. Однако в результате эксперимента из строя выйдет вся радиоэлектроника. При этом редактор RT допустила, что «ядерный ультиматум» может стать решением конфликта на Украине.

На слова журналистки уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний. Поэтому, по словам представителя Кремля, на официальном уровне дискуссии по таким вопросам невозможны. В то же время Песков уточнил, что Симоньян не работает в официальных органах власти.