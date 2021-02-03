МЭР может объединить весь экологический надзор в единый

Возможность объединения всех видов экологического надзора в единый рассмотрит Минэкономразвития РФ. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на поручение вице-премьера правительства Дмитрия Григоренко министру экономического развития Максиму Решетникову.
По информации издания, министерство должно представить к 8 февраля обоснование об объединении в рамках госэкоконтроля сразу нескольких существующих самостоятельно ведомств.
В ведомстве от комментариев отказались. Росприроднадзор также не ответил на запрос издания.
При этом, в Ростехнадзоре газете сообщили, что полномочия службы в области экологии минимальны.
На сегодняшний день государственный экологический контроль включает 15 видов надзора, в том числе земельный, лесной, охотничий и другие.