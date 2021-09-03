Мэр Москвы готов к труду и обороне

В День города (в этом году в столице он отмечается 11 сентября) мэр Сергей Собянин, по появившейся информации, встретится с президентом. Конечно, такой контакт с Владимиром Путиным органично вписывается в предвыборную кампанию, в которой Собянин возглавляет городской список «Единой России». Но встреча с главой государства важна для него по многим причинам. И подготовка к ней уже началась.

Недаром же столичный градоначальник публично защитил ставшую ему родной столицу, жители которой, дескать, жируют за счёт всей остальной страны. По словам Сергея Семеновича, всё как раз наоборот и это Москва перечисляет в бюджет страны средства, которые обеспечивают 65% трансферов, что получают регионы от федерального центра. А ответственные налогоплательщики-москвичи передали на нужды сограждан 800 миллиардов рублей.

Отчасти Собянин продолжил линию своего предшественника Юрия Лужкова, любившего напоминать, что в столице на асфальте не бьют нефтяные фонтаны и не текут газовые реки, но она остаётся главным донором страны. Так что аргументы на этот счёт и столичных властей, и их оппонентов давно и хорошо известны. С одной стороны, на Москву действительно приходится 20% консолидированного бюджета регионов. Причём до пандемии 39,5% составляли поступления от НДФЛ. А 32,8% приходилось на налог на прибыль. Москва аккумулирует примерно четверть всей корпоративной прибыли. Вот только в её структуре преобладает не производство, а дорогие услуги, прежде всего финансовые и страховые. Плюс торговля. А доходы от непосредственного производства относительно невелики. И тут преобладает строительный сектор. Столичная недвижимость по-прежнему в большой цене, в неё вкладывают заработанное по всей стране. В результате столица в большей степени перераспределяет общенациональные ресурсы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Но вот «Газпром» заявил о своём скором окончательном уходе из столицы, а значит, за ним потянутся и штабы всех его многочисленных аффилированных структур. В результате в Питере, на Охте, вырастет ещё один «небоскрёб-кукуруза», а, соответственно, налоговые поступления в Москве упадут. И такая пертурбация, судя по всему, только первая ласточка. Тренд времени — заявления о необходимости перемещения головных управленческих структур корпораций ближе к местам их основной доходной деятельности. Конечно, это не вопрос одного года. Но, как говорил известный литературный герой, лёд тронулся.

А тут ещё реанимация разговоров о целесообразности переноса столицы куда-нибудь в Сибирь, поближе к богатствам, которыми по-прежнему прирастает Россия. А президент, выступая на юбилее Нижнего Новгорода, подчёркивает, что именно в этом древнем городе сосредоточены «культурный код и национальная идентичность». Не самая приятная ремарка для седой столицы.

И почти одновременно с апологией Собяниным бюджетного процветания Москвы вполне лояльный политолог, баллотирующийся в Госдуму, сообщает в своём Telegram-канале, что столичный мэр не стал премьером, будучи изначально фаворитом, поскольку-де хотел сохранить во главе столицы своего человека. В частности, вице-мэра Наталью Сергунину. Но такой расклад якобы был сочтён вызывающим, поскольку многократно усиливал позиции Сергея Собянина в ущерб другим. И действительно, осуществлённая в тот период атака компромата на Сергунину косвенно подтверждает такую версию.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Немало атак пережили и губернаторы, которых традиционно связывают с Собяниным, — Евгений Куйвашев, Дмитрий Артюхов и некоторые другие.

Конечно, Москва, вопреки всем спекуляциям, остаётся особым городом, призом для любого политика. А в 2023-м заканчивается второй и формально последний мандат Сергея Собянина. За год до истечения президентского срока. А потому это даёт немалую пищу для разного рода аналитических прогнозов. Обнулят ли сроки и губернаторов, начиная с московского мэра, или в судьбе Собянина, политика и человека, возможны перемены. Его линия на эффективность работы на посту вполне понятна и объяснима.