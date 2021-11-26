Мэр города в Кузбассе отправлен в отставку за банкет в день взрыва на шахте

Мэр города Прокопьевска в Кузбассе Вячеслав Старченко отправлен в отставку. Такое решение принял глава Кемеровской области Сергей Цивилёв. Причиной стал банкет по случаю назначения на должность, который Старченко устроил в день трагедии на шахте «Листвяжная». Об этом говорится в Telegram-канале губернатора региона.

В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко. В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с «Листвяжной», в то время, когда каждый житель региона переживал за шахтёров и спасателей. Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку, — говорится в сообщении.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. В результате ЧП 64 человека пострадали. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур. По данным источника в экстренных службах, на шахте произошло два взрыва метана.

Погиб 51 человек — 46 горняков и пятеро спасателей.

По делу о ЧП задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что они допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Правительство России почтило минутой молчания память погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования семьям жертв трагедии и призвал тщательно расследовать произошедшее.