«Меняют батники на ватники»: военкора поразила помощь россиян на СВО Военкор Сладков сообщил о помощи бойцам ВС России от внештатных инструкторов

Зона проведения спецоперации заполнена внештатными инструкторами, которые помогают бойцам ВС РФ, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, это неравнодушные россияне, которые осознанно сменили «батники на ватники».

Меня поражают эти инструкторы. Могли бы сидеть у камина, это не бездомные маргиналы, а люди от бизнеса, от ветеранских сообществ. Многие состоятельны и самодостаточны, а нет, они «меняют батники на ватники» и месяцами торчат на полигонах, обучая специалистов для СВО, — отметил военкор.

Сладков уточнил, что бойцов обучают тактической медицине, саперному делу, пилотированию БЛА и снайпингу. Кроме того, по данным журналиста, скоро появится обучение мотогонкам по пересеченной местности. Помимо этого, существует и штатная боевая подготовка, полигоны работают круглосуточно, отметил военкор.

Ранее авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны» сообщили, что с 14 апреля в зоне СВО фигурирует шестая группировка войск ВС России «Север». По их данным, военные из этого формирования ведут бои на границе России в Белгородской, Курской и Брянской областях.

Военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин объяснил, что создание группировки стало ответом на полномасштабные обстрелы украинских военных по приграничным территориям РФ и попытки вторжения. По словам Дандыкина, появление группировки «Север» необходимо для реакции как на реальные, так и потенциальные угрозы со стороны Украины.