В Московском зоопарке окончательно наступила весна. Медведи, ежи, тенреки и другие животные пробудились от зимней спячки и ждут встречи с посетителями.

У каждого было своё «укрытие» на время холодного периода: медведи зимовали в искусственных берлогах, тушканчики -- в специальных холодильниках (персональных домиках, обтянутых поролоном). Теперь все они очнулись и начали выходить на улицу.

Для обитателей Московского зоопарка уже готовят новые интерьеры, наполняют бассейны, включают водопады и ремонтируют павильоны.

Фото медведей, ежей, мадагаскарских тенреков, дымчатого леопарда, детёнышей капуцина, детёныша львинохвостого макака вандеру и других животных– в галерее NEWS.ru.

Пеликаны в Московском зоопарке вышли на летний пруд
Дымчатый леопард в вольере Московского зоопарка
Детеныши редкого львинохвостого макака вандеру в Московском зоопарке
Капуцины плаксы в Московском зоопарке
Капуцины плаксы в Московском зоопарке
Вышедшие из зимней спячки медведи в вольере Московского зоопарка
Белогрудые ежи в Московском зоопарке вышли из зимней спячки
Мадагаскарские тенреки вышли из спячки в Московском зоопарке
Мадагаскарские тенреки вышли из спячки в Московском зоопарке
Бородатая неясыть в Московском зоопарке
Птенец длиннохвостой неясыти в Московском зоопарке