Медведи, ежи, тенреки: обитатели Московского зоопарка вышли из спячки

Вышедшие из зимней спячки медведи в вольере Московского зоопарка / Фото Софья Сандурская/АГН «Москва»

В Московском зоопарке окончательно наступила весна. Медведи, ежи, тенреки и другие животные пробудились от зимней спячки и ждут встречи с посетителями.

У каждого было своё «укрытие» на время холодного периода: медведи зимовали в искусственных берлогах, тушканчики -- в специальных холодильниках (персональных домиках, обтянутых поролоном). Теперь все они очнулись и начали выходить на улицу.

Для обитателей Московского зоопарка уже готовят новые интерьеры, наполняют бассейны, включают водопады и ремонтируют павильоны.

Фото медведей, ежей, мадагаскарских тенреков, дымчатого леопарда, детёнышей капуцина, детёныша львинохвостого макака вандеру и других животных– в галерее NEWS.ru.