Медведев заявил, что у России много надёжных партнёров в мире

У России много надёжных партнёров на постсоветском пространстве, в Китае, Юго-Восточной Азии и Африке, заявил в своём Telegram-канале заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев. В мире куда больше стран, чем те, которые являются странами Запада, напомнил он.

На земном шаре население в разы больше, а металлы есть куда дороже золота. Мы их, кстати, тоже добываем. И кто кого сейчас изолирует — большой вопрос. У России много надёжных партнёров не только на постсоветском пространстве, но и в Китае, Юго-Восточной Азии, странах Африки, — написал Медведев.

Он отметил, что плоды партнёрства и сотрудничества с этим огромным и перспективным рынком, лишённым таких противоречий, как в Европе, «более чем очевидны».

Кроме того, замглавы Совбеза заверил, что коллапса в экономике России не будет, в стране есть все возможности для собственного развития. По его словам, ранее введённые санкции пошли государству только на благо, заставив активнее развивать импортозамещение во всех отраслях.