Медведев выразил надежду, что большинство IT-специалистов останется в РФ

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев с пониманием отнёсся к специалистам в IT-сфере, которые покинули Россию на фоне ухода из страны крупных зарубежных компаний. По его словам, власти России делают всё возможное, чтобы отечественные профессионалы не покидали страну, передаёт РИА Новости.

Будем надеяться, что государству удастся смикшировать это воздействие и всё-таки значительная часть специалистов в области IT останется в стране, мы сможем их сохранить. Вот это реальная проблема, — сказал он.

Ранее главный разработчик сайта Кремля Артём Геллер заявил, что из России чаще всего уезжают те IТ-специалисты, которых забирают сами компании, но граждан РФ за рубежом не все ждут и отношение к ним не такое тёплое.

С начала военной спецоперации на Украине в российском госсекторе резко вырос спрос на IT-специалистов, по ряду профилей — более чем на 100%. Власти планируют увеличить объём грантов и кредитов на разработку отечественных программных платформ. Эксперты уверены, что интерес государства обусловлен желанием остановить отток программистов из России.