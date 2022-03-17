Медведев: у России достаточно мощи поставить на место оборзевших недругов

Линия поведения Запада в отношении России в последние годы является преступной и аморальной, написал в своём первом посте в Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что у Москвы хватит мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов, она и дальше будет бороться за тот миропорядок, который устраивает страну и её граждан.

Отвратительной, преступной и аморальной является линия поведения стран Западного мира в отношении России в последние годы. И это несмотря на то, что мы искренне стремились к добрым отношениям с ними, — написал он.

Медведев отметил, что сейчас двойными стандартами Запада уже никого не удивить. По его мнению, западные страны, когда им нужно, могут закрыть глаза на всё, включая истребление мирных жителей Донбасса, которое длилось годами. При этом если что-то «идёт не по их указке, виновник один — наша страна».

Он заявил, что нравственная сила и историческая правда на стороне России, она и дальше будет бороться за тот миропорядок, который устраивает её граждан.

У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны, — говорится в сообщении.

Дмитрий Медведев ранее заявил, что Москва жёстко ответит на действия зарубежных политиков, вынуждающих иностранные компании покинуть Россию. По его словам, Москва намерена подготовить симметричный ответ, включающий возможные аресты иностранных активов и их национализацию. Правительство уже занимается проработкой мер, призванных не допустить массовой безработицы и создать новые производства, после чего вернуться на российский рынок зарубежным компаниям будет непросто.