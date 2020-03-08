https://static.news.ru/photo/d93d617a-6129-11ea-9943-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев станет ответственным за назначение уполномоченного по правам ребёнка в России. Соответствующий указ 8 марта подписал президент страны Владимир Путин.

Своей подписью глава государства утвердил изменения в положение об администрации президента.

Согласно обнародованным в документе сведениям, Медведев будет выполнять и другие новые для его поста функции. Так, бывший премьер-министр станет назначать и освобождать от занимаемой должности находящихся в его подчинении лиц в администрации президента, начальников управлений президента, руководителей иных самостоятельных подразделений администрации, первого заместителя секретаря Совбеза, руководителя секретариата заместителя председателя Совбеза и не только, сообщается в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Прежде указанные обязанности были частью полномочий президента страны.

Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Путин утвердил положение о Совете безопасности РФ своим указом. В документе прописаны функции зампреда и секретаря Совбеза.

Заместитель председателя Совета безопасности назначается и освобождается от должности президентом. Зампред Совбеза координирует деятельность членов Совета безопасности, организует взаимодействие Совбеза с органами власти России и иностранных государств, международных и российских общественных организаций.