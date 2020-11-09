Медведев сообщил о росте мошенничества в России

https://static.news.ru/photo/9d96b504-228f-11eb-89ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число случаев мошенничества за последние месяцы в России выросло на треть, кроме того, злоумышленники постоянно совершенствуют методики хищения денег. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Количество мошенничеств за последние месяцы выросло на треть. Важно отметить, что злоумышленники не стоят на месте, постоянно совершенствуют методики хищения денежных средств у людей. Особенно это касается сетевого криминала, — цитирует РИА Новости Медведева.

На совещании, где обсуждались тенденции развития криминогенной обстановки в РФ, он также сообщил, что в условиях пандемии многие граждане и компании продолжают активно вести свою деятельность в цифровом формате. И, по мнению Медведева, эта тенденция будет развиваться и дальше.

Как писал NEWS.ru, специалисты Group-IB сообщили, что кибермошенники во время пандемии коронавирусной инфекции стали воровать с банковских карт в шесть раз чаще, чем раньше. В июне 2020 года количество случаев воровства с банковских карт возросло до 400–600. Чаще всего мошенники обманывают с помощью создания поддельного интернет-сайта магазина. Ничего не подозревающий покупатель, завершая покупку, вводит данные своей карты, и средства отправляются переводом к мошеннику. Отмечается, что ещё в апреле 2020 года таких случаев мошенничества было не более нескольких десятков.