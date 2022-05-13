Медведев рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса в «Сколково» Медведев: вакцина от коронавируса проходит клинические испытания в «Сколково»

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Вакцина от коронавируса, которую разработал фонд «Сколково», проходит сейчас клинические испытания, сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит РИА Новости, фонд оказал поддержку десяткам участников проекта, которые ведут разработки в сфере медицины, фармацевтики, образования и транспорта.

[Фонд] занимался и производством, подготовкой к производству, разработкой собственной вакцины. Она сейчас проходит клинические испытания, — сказал Медведев.

В «Сколково» разрабатывают вакцину «Бетувакс-Ков-2» — это субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса.

В настоящее время в России для массовой вакцинации используется вакцина «Спутник V», а для ревакцинации — «Спутник Лайт» (первый компонент «Спутника V») разработки центра имени Гамалеи. Также применяются «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» центра «Вектор» Роспотребнадзора, препарат «КовиВак» центра имени Чумакова РАН.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России начались исследования новой вакцины против коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц. По его словам, несколько добровольцев уже получили вакцину, негативных реакций у них нет. Новая вакцина против коронавируса предполагает двукратное введение с паузой в три недели. При этом оба компонента нового препарата одинаковые, в отличие от «Спутника V».