Медведев рассказал о самом красивом месте в России

https://static.news.ru/photo/39d83300-ecfa-11ea-9d3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в формате онлайн 2 сентября поприветствовал участников Всероссийского молодёжного патриотического слёта «ОстроVа-2020», который проходит на Сахалине. Бывший президент и премьер назвал остров одним из самых красивых мест в стране.

По словам политика, он немного даже завидует тем, кто принимает участие в слёте. Медведев подчеркнул, что сам многократно бывал и на Дальнем Востоке, и на Курилах, и на Сахалине.

Но всё равно по-доброму завидую всем вам, имея в виду, что вы находитесь в одном из самых красивых мест нашей страны, да и, наверное, всей нашей планеты, — цитирует замруководителя Совбеза РИА Новости.

Медведев поинтересовался, хорошая ли сейчас погода на острове. Он отметил, что фактор погоды имеет серьёзное значение, ведь все красоты Сахалина и Дальнего Востока смотрятся ещё лучше при благоприятных условиях.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент Владимир Путин поручил создать межведомственную комиссию Совбеза РФ по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике. Глава государства подписал указ.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Возглавил новую комиссию Дмитрий Медведев.