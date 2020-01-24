Дмитрий Медведев проведёт заседание Бюро Высшего совета «Единой России» 27 января. Об этом сообщает официальный сайт партии.
В ходе заседания будут обсуждаться вопросы участия партии в реализации Послания Президента России Владимира Путина, решений XIX съезда партии и приоритетные задачи Партии на ближайший период, — говорится в сообщении.
Уточняется, что в заседании примут участие секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, руководство социального блока Правительства, вице-премьер Татьяна Голикова и председатель Высшего совета Партии Борис Грызлов.
Как ранее писал NEWS.ru, Дмитрий Медведев может получить офис в Доме приёмов правительства на Воздвиженке.
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