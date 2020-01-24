Суд ФРГ приговорил готовившего теракт гражданина РФ Магомеда-Али С. к 5 годам и 4 месяцам тюремного заключения. 32-летнего россиянина признали виновным в подготовке «серьёзного акта насилия, который поставил бы под угрозу государство».

Как уточняет DPA, в своей квартире мужчина хранил взрывчатку. По его задумке, при нападении должно было погибнуть как можно больше людей, чтобы вселить страх в местных жителей. Как отмечается, федеральный...