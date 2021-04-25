Медведев призвал ускорить производство вакцин от коронавируса

https://static.news.ru/photo/a3625d1c-a6a1-11eb-bf98-96000091f725_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Темпы производства вакцин от коронавируса необходимо нарастить. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передаёт РИА Новости.

На совещании о масштабировании производства и внедрении российских вакцин против коронавируса он высказал уверенность, что ускорение вполне возможно.

Производство вакцины, несмотря на достигнутые результаты, имеет весьма серьёзные перспективы роста, которые должны быть реализованы, — сказал Медведев.

Он отметил, что план производства вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в первом квартале текущего года в целом выполнен. По «Спутнику V» абсолютного результата пока нет, однако и производство его масштабнее, признал зампредседателя Совбеза.

Он уточнил, что первый компонент «Спутника V» сейчас произведён на 89% от запланированного, а второй — на 65%.

Он с пониманием отнёсся к тому, что «производителям в последние месяцы приходилось работать в особенно сложных условиях, на опережение». Тем не менее, подчеркнул Медведев, резерв для улучшения показателей имеется.

В первом полугодии, уточнил он, в гражданский оборот должно поступить более 50 млн комплектов вакцин, к середине апреля было готово около 28,5 млн комплектов. Всего в оборот, по словам Медведева, введено порядка 15,5 млн единиц препаратов.

В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак». Массовая вакцинация в стране идёт с 18 января.

По информации зампредседателя правительства Татьяны Голиковой, первый компонент вакцины против коронавируса получили уже 11,9 млн граждан страны, а обе прививки сделаны 7,5 млн россиянам.