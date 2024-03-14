Медведев представил российскую «формулу мира»: какие условия выдвинул Киеву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил предлагаемую президентом Украины Владимиром Зеленским «формулу мира» и назвал условия, при которых может завершиться конфликт. О чем сказал Медведев, что он потребовал от Киева и Запада, как звучит его «формула мира»?

Какую «формулу мира» предложил Медведев

В своем Telegram-канале политик отметил, что «формула мира» Зеленского вызывает у него «чувство брезгливости, переходящее в ощущение стыда». Вместо этого он предложил российский сценарий завершения конфликта, предполагающий полную и безоговорочную капитуляцию Киева.

«Воли так называемой бывшей Украины к переговорам не просматривается. <...> Для них реалии — это мозгоклюйская „формула мира“ провинциального клоуна в зеленом трико. <...> Единственный выход — сконструировать свою, российскую формулу, спокойную и вполне реалистичную. Гуманную для всех», — написал Медведев.

План зампреда Совбеза состоит из семи пунктов. В первую очередь Медведев настаивает на признании Киевом своего поражения в конфликте, полной капитуляции и демилитаризации. Коме того, политик уверен, что международному сообществу нужно признать наличие «нацистского характера» нынешнего политического режима на Украине.

«Признание международным сообществом нацистского характера б. [бывшего] киевского политического режима и проведение под контролем ООН принудительной денацификации всех органов власти б. [бывшей] „Украины“», — отмечает зампред Совбеза во втором пункте своей «формулы мира».

Также Медведев выразил уверенность, что ООН должна констатировать утрату Украиной «международной правосубъектности и невозможности вступления без согласия России любых ее правопреемников в военные альянсы».

«Отставка всех конституционных органов власти б. [бывшей] „Украины“ и немедленное проведение выборов во временный парламент самоуправляемой под эгидой ООН территории б. [бывшей] „Украины“», — гласит четвертый пункт предложенной Медведевым инициативы.

Он добавил, что этот законодательный орган должен принять законы о компенсациях для России, в том числе о выплатах раненым и родственникам погибших граждан. Временный парламент должен признать всю эту территорию частью России, продолжил Медведев. Затем, по его словам, нужно принять акт о воссоединении с РФ.

«Самороспуск временного парламента. Признание ООН акта воссоединения», — так Медведев обозначил последний, седьмой пункт своей «формулы».

По мнению политика, его инициатива — «компромиссная позиция», по которой можно искать «доброжелательный консенсус» с международным сообществом.

«Такова может быть мягкая российская формула мира. Это ведь и есть компромиссная позиция, да? Думаю, именно по ней и можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир, проводить продуктивные саммиты, рассчитывая на взаимопонимание наших близких друзей — западных партнеров», — констатировал Медведев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Медведев

Как отреагировали на «формулу мира» Медведева в Совфеде

Сценарий завершения украинского конфликта, предложенный Медведевым, является полной противоположностью «формулы Зеленского», поскольку он не предполагает поражение России на поле боя. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Речь не идет о совершенно четкой сформулированной и однозначной переговорной позиции. Это просто то видение, которое должно образумить всех тех, кто носится, как с писанной торбой, с так называемой „формулой Зеленского“, хотя она не Зеленского. Это формула, которая была образована где-то на Западе, может даже в Вашингтоне», — указал сенатор.

Россия имеет представление, что переговоры возможны только при определенных условиях, и об этом неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. В первую очередь необходимо иметь серьезный предмет разговора, который должен отражать реальность и учитывать национальные интересы России, подчеркнул Климов.

«Чтобы на контрасте продемонстрировать, о чем идет речь, я полагаю, появилась эта публикация», — добавил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Климов

Что за «формула мира» Зеленского

Зеленский в ходе видеовыступления на Генассамблее ООН в сентябре 2022 года перечислил компоненты «формулы мира», которая состоит из пяти пунктов.

По его словам, первый пункт «формулы мира» — наказание. Он предусматривает введение санкций против России, блокировку торговли и отношений, а также создание специального трибунала. При этом Зеленский заявил, что Киев подготовил «конкретные шаги, чтобы создать такой трибунал, и эти шаги будут представлены всем государствам».

Вторым пунктом он назвал «защиту жизни», подразумевая под этим предоставление военной и финансовой помощи Украине.

Третий пункт «формулы мира» Зеленского — восстановление «территориальной целостности и безопасности, включая морскую, продовольственную и радиационную». Под предлогом восстановления безопасности энергетики Зеленский предложил ввести ограничения цен на российские энергоресурсы.

Четвертой позицией Зеленский озвучил «гарантии безопасности», отметив, что у Киева есть план «усовершенствования архитектуры безопасности для Украины, для Европы, для всего мира». Пятым пунктом украинский лидер назвал «решимость».

«И пятый пункт — это решимость. Без этого все пункты работать не будут», — констатировал Зеленский.

При этом он добавил, что в его «формуле мира» нет нейтральности. По его мнению, это равнозначно безразличию.

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