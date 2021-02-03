Медведев предсказал рост числа стран, одобривших вакцину РФ от коронавируса

https://static.news.ru/photo/5511a61a-6608-11eb-ab48-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшее время количество стран, одобривших российскую вакцину от коронавируса, может увеличиться. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Вакцины уже одобрены в 15 странах, мы ожидаем, что в ближайшее время их число увеличится, — цитирует ТАСС Медведева.

На совещании о производстве и внедрении новых вакцин от COVID-19 он предложил обсудить необходимость «политического сопровождения» продвижения российских вакцин от коронавируса за рубежом.

Медведев также сообщил, что объём производства российской вакцины от коронавируса в конце первого полугодия должен достигнуть 5 млн доз. Также он добавил, что к лету планируют произвести более 90 млн доз вакцины «Спутник V», а со второго полугодия в гражданский оборот ежемесячно будет поступать не менее 18 млн доз этого препарата.

Как писал NEWS.ru, число человек во всех странах мира, получивших прививку от коронавируса, превысило число заразившихся COVID-19. С начала пандемии по всему миру зарегистрировано около 103,9 млн случаев заражения коронавирусом. При этом прививку от COVID-19 сделали по меньшей мере 105,1 млн человек. Самые высокие темпы вакцинации населения отмечены в США. Здесь прививку от коронавируса сделали уже более 33,7 млн человек. В Великобритании с учётом заморских территорий успели вакцинировать 10,2 млн жителей, в Израиле — 5,05 млн человек.

При этом Израиль находится на первом месте по доле иммунизированного населения: прививку сделали уже более половины (56,86%) израильтян. На втором месте по доле вакцинированного населения находятся ОАЭ (38,83%), на третьем — Сейшельские Острова (36,25%). Более 10% населения уже привились в США, Бахрейне и Великобритании.