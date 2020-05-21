Медведев: пожары и коронавирус вместе могут дать крайне негативный эффект

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Ситуация с пожарами в 2020 году наложится на борьбу с коронавирусом, что может создать исключительно негативный эффект, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Сложение этих рисков может создать исключительно негативный эффект, который даже себе представить трудно, — подчеркнул он во время совещания по исполнению поручений президента в сфере развития лесной отрасли и ситуации в области борьбы с лесными пожарами.

По его словам, сейчас в лесной отрасли действуют множество нормативно-правовых актов, реализация которых требует широкого участия органов власти и полномочных представителей главы государства, а также их взаимодействия с представителями науки и экспертным сообществом, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что пока компетентные инстанции рапортуют о постепенном выходе регионов на плато инфицирования, над Сибирью всё заметнее дым от нарастающих лесных пожаров. Страна вновь готовится столкнуться с традиционным сезонным бедствием — огненными штормами, которые в прошлом году потрясли весь политический истеблишмент.