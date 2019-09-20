https://static.news.ru/photo/21e579a4-dbc8-11e9-889c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Глава правительства России Дмитрий Медведев оценил работу губернатора Калининградской области Антона Алиханова в качестве модератора форума «Среда для жизни: города», проходящего в Великом Новгороде.

Как сообщает ТАСС , Медведеву настолько понравилось то, как Алиханов справился со своими обязанностями, что премьер в шутку предложил губернатору «подумать о лёгком изменении профиля работы». Глава кабмина признался, что впервые видит, как губернатор работает модератором.

Губернаторы — это важные, серьёзные люди, а модератор — это вроде лёгкая, иногда легковесная задача: немножко кого-то подкалывать, находить что-то смешное, — порассуждал Медведев.

Далее премьер-министр высказался на тему сложности работы мэра города, заявив, что «ближе к проблемам людей нет никого». Медведев поблагодарил глав населённых пунктов за работу.

После выступления Медведев и Алиханов вновь обменялись шуточными репликами. Глава региона уточнил, можно ли ему вернуться «к основной деятельности».

Возвращайтесь, пока не совсем увлеклись, — ответил глава правительства.

Как ранее передавал News.ru, выступая на новгородском форуме, Дмитрий Медведев призвал чиновников «мечтать, даже если решения воплотятся в жизнь не сегодня, а завтра».