Глава правительства России Дмитрий Медведев оценил работу губернатора Калининградской области Антона Алиханова в качестве модератора форума «Среда для жизни: города», проходящего в Великом Новгороде.
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Губернаторы — это важные, серьёзные люди, а модератор — это вроде лёгкая, иногда легковесная задача: немножко кого-то подкалывать, находить что-то смешное, — порассуждал Медведев.
Далее премьер-министр высказался на тему сложности работы мэра города, заявив, что «ближе к проблемам людей нет никого». Медведев поблагодарил глав населённых пунктов за работу.
После выступления Медведев и Алиханов вновь обменялись шуточными репликами. Глава региона уточнил, можно ли ему вернуться «к основной деятельности».
Возвращайтесь, пока не совсем увлеклись, — ответил глава правительства.
Как ранее передавал News.ru, выступая на новгородском форуме, Дмитрий Медведев призвал чиновников «мечтать, даже если решения воплотятся в жизнь не сегодня, а завтра».