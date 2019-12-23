https://static.news.ru/photo/3da5dde8-25f9-11ea-bd5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о реформе подготовки водителей, которая начнётся с января 2020 года.

В частности, будет снят запрет на обучение водителей на трассах с допустимой скоростью движения более 60 км/ч. Сдавать на права категорий D, Tb, Tm (автобус, троллейбус, трамвай) можно будет только с 20 лет, а не с 16, как сейчас, пишет «Коммерсант».

Новые рычаги давления на нарушителей получит ГИБДД — после лишения водительских прав вернуть их можно будет только при отсутствии задолженностей по штрафам.

С 1 октября 2020 начнут действовать и другие нововведения, в том числе получасовой практический экзамен на улицах города. Кроме того, как ГИБДД, так и сам экзаменуемый смогут аннулировать результаты экзамена, например, по причине предоставления поддельных документов в первом случае и по жалобе на отрицательную оценку экзаменатора — во втором.

Как сообщал NEWS.ru ранее, замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков заявил, что ведомство собирается увеличить число задач в теоретической части экзамена на водительские права. По его словам, новые вопросы в первую очередь будут касаться основных знаний о безопасном вождении.