Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал филькиной грамотой Декларацию ЕС по гарантиям безопасности для Киева, но отметил, что вытекающие из нее двусторонние соглашения могут привести к созданию военной базы на территории Украины и неизбежному удару РФ по ней. Упоминая Великобританию, он в своем Telegram-канале отметил, что страной руководят «белобрысые фрики».
Полуразложившийся бандеровский режим запустил новую тему создания антироссийского консенсуса. Это Декларация ЕС по гарантиям безопасности для Украины. Очевидно, в самой этой декларации вообще нет никакой добавленной ценности. Декларация — всего лишь публичное заявление, а значит, филькина грамота, — написал он.