Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал филькиной грамотой Декларацию ЕС по гарантиям безопасности для Киева, но отметил, что вытекающие из нее двусторонние соглашения могут привести к созданию военной базы на территории Украины и неизбежному удару РФ по ней. Упоминая Великобританию, он в своем Telegram-канале отметил, что страной руководят «белобрысые фрики».