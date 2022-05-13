Медведев описал последствия антироссийских санкций для мира Медведев предрёк кризисы и конфликты во всём мире из-за антироссийских санкций

Дмитрий Медведев / Фото dm/vk.com

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предрёк череду энергетических, продовольственных и логистических кризисов, а также военных противостояний в разных частях мира из-за последствий антироссийских санкций. Об этом он написал в своём Telegram-канале. По словам Медведева, наступил «крах идеи американоцентричного мира».

Усилится энергетический кризис в тех государствах, которые ввели «стреляющие в собственные ноги» санкции по поставкам российских энергоносителей, продолжится дальнейший рост цен на ископаемое топливо, замедлится развитие цифровой экономики в мире, — написал Медведев.

По мнению политика, возникнут новые военные конфликты в тех местах, где ситуация стагнирует и не находит мирного разрешения на протяжении многих лет. Кроме того, возможна активизация террористов, разозлённых тем, что западные власти занимаются только разборками с Россией и ничем другим, продолжил Медведев.

Он добавил, что в мире появятся новые международные альянсы стран, причём «основанные на прагматических, а не идеологических англосаксонских критериях».

Накануне Дмитрий Медведев заявил, что нынешнее накачивание Украины оружием, подготовка её войск к использованию западной техники, а также отправка наёмников и проведение учений стран Альянса у границ России повышают вероятность открытого конфликта с НАТО. Это, по его мнению, может перерасти в полноценный ядерный конфликт.