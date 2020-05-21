Медведев о летней погоде: есть весьма пессимистические прогнозы

https://static.news.ru/photo/80203510-9b6f-11ea-85f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: aviales.ru

Существуют различные прогнозы о погоде летом, вплоть до «весьма и весьма пессимистических», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Говоря о теме лесных пожаров, он отметил, что Россия — очень большая страна с разными климатическими условиями, и поэтому для решения данного вопроса необходимы комплексные меры.

Чтобы каждый понимал, за что он отвечает, чтобы та система, которая призвана реагировать на пожары на территории всей страны, позволяла бы сосредоточить и силы, и средства на их тушение, причем наладить максимально эффективное прогнозирование лесных пожаров, — подчеркнул Медведев на совещании об исполнении поручений президента в сфере развития лесной отрасли.

По его словам, пока неизвестно, каким будет предстоящее лето, однако существуют весьма пессимистические прогнозы, в связи с чем властям «нужно обязательно подготовиться к этому», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Медведев сообщил, что ситуация с пожарами в 2020 году наложится на борьбу с коронавирусом, что может создать исключительно негативный эффект.