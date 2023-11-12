Медведев назвал Киев неукраинским: новости СВО на вечер 12 ноября Медведев заявил, Киев «никакая не Украина»

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Дмитрий Медведев (в центре)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев похвалил набирающую популярность идею в странах НАТО о принятии Украины в Альянс, но без Крыма и Донбасса. Медведев предложил пойти еще дальше и признать, что Одесса, Николаев, Киев и практически вся оставшаяся часть страны «никакая не Украина». Он добавил, что в таком случае в НАТО можно принять «город Лемберг» (Львов) с окрестностями, если «там очень будут настаивать».

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 11 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

О чем отчиталось Минобороны за сутки в зоне СВО

Минобороны России сообщило, что потери ВСУ на Херсонском направлении за сутки составили до 60 человек личного состава. По данным МО РФ, речь идет как о раненых, так и убитых украинских военнослужащих. Также в российском военном ведомстве отчитались об уничтожении танка, трех пикапов и 152-мм гаубицы «Мста-Б».

Сообщалось, что солдаты российской группировки «Запад» на Купянском направлении ликвидировали несколько десятков украинских военнослужащих. Также отечественные бойцы уничтожили минометные расчеты, бронетехнику производства США и беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, стало известно, что ВСУ нанесли удар по Кременной в ЛНР. По данным экстренных служб, при ударе пострадали несколько человек. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Фото: МО РФ

Как ВСУ обстреливали территории РФ

Мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин заявил, что жительница Донецка погибла при обстреле Петровского района со стороны ВСУ. По его словам, минувшей ночью украинская армия три раза выпускала снаряды по городу.

Он добавил, что ВСУ выпустили 10 боеприпасов калибра 155 мм в направлении Петровского и Куйбышевского районов. В общей сложности за предыдущие сутки было зафиксировано 36 обстрелов территории ДНР. Как отметили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, под огнем также оказались Горловка, Тельманово и Ясиноватский район.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины над селом Ближним. По его словам, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Как уточнили в Министерстве обороны РФ, украинский БПЛА ликвидировали около 12:00 по мск.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что состояние мужчины, пострадавшего в результате падения обломков украинского беспилотника во дворе частного дома в селе Орловка, оценивается как стабильное. По словам городского главы, мужчина продолжает оставаться в реанимации.

Фото: МО Украины

Что говорили о ходе СВО на Западе и в России

Ведущий американского политического шоу Rising Робби Соав считает, что Украине в скором времени неизбежно придется вести переговоры с Россией. По его мнению, Киеву также придется в таком случае пойти на территориальные уступки РФ.

Бывший главком НАТО Джеймс Ставридис заявил, что конфликт на Украине может пойти по «корейскому сценарию», что означает признание Киевом как минимум на время потери своей территории. Он подчеркнул, что весенне-летнее наступление ВСУ обернулось тупиком.

Авторы издания The Times полагают, что связь между спецслужбами Украины, Соединенных Штатов и Великобритании ослабевает, а напряженность в отношениях растет. По его словам, Киев провоцирует недовольство западных стран, организуя теракты на территории России против журналистов и политиков.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уверен, что в Киеве и Вашингтоне должны понять, что победить Россию на поле боя невозможно. По его словам, из-за неудач на фронте у президента Украины Владимира Зеленского растет нервозность, а также растет раздраженность на Западе.

Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что целью СВО является расплата за убийства в Донбассе, совершенные со стороны Киева, а не только попытка остановить продвижение НАТО на Восток. Первую причину он назвал основной.

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