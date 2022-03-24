Медведев назвал «глупым» расчёт Запада повлиять на российскую власть

Расчёты Запада повлиять на руководство РФ, ограничивая российский бизнес, бессмысленные, дурацкие и глупые, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, в результате предприниматели оказались «без вины виноватые», поскольку никто из бизнесменов не способен изменить позицию властей.

Если говорить о бизнесе, это тоже часть нашего общества и крупный бизнес в том числе — они, что называется, без вины виноватые. Давайте зададимся вопросом: а вообще хоть кто-нибудь из этого крупного бизнеса хоть в какой-то степени способен повлиять на малую толику, на йоту на позицию руководства страны? Вот говорю вам прямо: нет, никак, — сказал он.

Медведев подчеркнул, что у правительства и бизнеса разные задачи. Власти, управляя государством, ориентируется на интересы всей страны, а те, кто управляет своим бизнесом занимается только этим. Поэтому расчёты западных стран повлиять на российское правительство через предпринимателей «абсолютно бессмысленны, они просто глупые, дурацкие», отметил он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что западным странам необходимо продолжать усиливать давление на Россию в экономическом плане. Действовать надо активнее и делать следует больше именно с экономической точки зрения. По его словам, следующие ограничения должны затронуть золотой резерв РФ.