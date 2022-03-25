Медведев рассказал, как отличить предателей от критиков власти

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в настоящий момент, когда Россия участвует в спецоперации, нельзя проводить антигосударственную линию и выступать с критикой в отношении страны, будучи за границей, потому что это является предательством, сообщает РИА Новости. Он отметил, что критика и недовольство внутри страны — это нормально.

Ты можешь быть недовольным теми или иными решениями властей, критиковать власть — это нормально. Это часть демократии. Но нельзя в такой сложной ситуации проводить антигосударственную линию, потому что это предательство, — сказал он.

Зампред Совбеза считает, что внутри страны выступать с критикой по отношению к власти, быть чем-то недовольным — это вполне нормально, потому что это часть демократии, но «если ты уехал за границу, то не очень правильно ругать свою страну».

Ты можешь критиковать власть и свою страну, но не в ситуации специальной операции, которая ведётся. Потому что там люди, которые сражаются с оружием в руках за твою страну, за твоё будущее, за наше Отечество. И тем самым ты себя противопоставляешь этим людям, которые рискуют головой, по сути, жизни кладут за это, — подытожил он.

Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что спецоперация на Украине развивается по плану и будет продолжена до достижения поставленных целей — демилитаризации и денацификации страны. По его словам, Украина должна стать нейтральной, не проводить антироссийскую политику и быть нормальным соседом России.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.