Медведев награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

https://static.news.ru/photo/52f22498-f8c8-11ea-942e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Документ опубликован на портале правовой информации.

За многолетнюю добросовестную работу и заслуги перед государством наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности РФ, — сказано в указе.

В понедельник Медведев отметил день рождения. Ему исполнилось 55 лет. С 2008-го по 2012 год он занимал пост главы государства, а в последующие восемь лет — премьер-министра РФ. Медведев ушёл в отставку с поста председателя правительства в январе 2020 года. После этого Путин назначил его на должность зампредседателя Совета безопасности РФ.

Как писал NEWS.ru, ранее председателя Мосгорсуда Ольгу Егорову наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за вклад в совершенствование правосудия в РФ.