Медведев, Лавров, Аксенов пришли на выборы в первый день: фото с участков

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Начался основной этап голосования на выборах президента России, который завершится 17 марта. По состоянию на 17:30 мск явка избирателей составила 24,97%. Впервые на выборах главы государства применяется технология дистанционного электронного голосования. При этом утром в пятницу сайт госуслуг столкнулся с проблемами «в связи с беспрецедентным количеством желающих проголосовать онлайн»: многие россияне сообщили о невозможности зайти на портал, в ответ сервер выдавал сообщение о «неизвестной ошибке». Систему ДЭГ в Москве пришлось временно переводить в режим электронной очереди.

Не обошлось и без провокаций. Так, жительница Москвы залила зеленкой урну с бюллетенями на избирательном участке в районе Отрадное. Как позднее уточнили в Следственном комитете, на девушку завели уголовное дело по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Аналогичный инцидент произошел в Азовском районе Ростовской области, против злоумышленника также возбудили уголовное дело. А на участке № 1527 в московском районе Марьино пожилая женщина подожгла будку для голосования — ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Отдать свой голос за кандидатов сегодня решили ключевые лица государства: зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, лидер Республики Крым Сергей Аксенов и другие. Фотографии с избирательных участков — в галерее NEWS.ru.

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