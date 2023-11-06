Медведчук назвал главную ошибку Евросоюза по Украине Медведчук: Евросоюз совершил ошибку, когда прислушался к Байдену и Зеленскому

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден, Владимир Зеленский

Руководители стран Евросоюза совершили ошибку, когда серьезно отнеслись к высказываниям американского «геронтократа» Джо Байдена и «украинского комика» Владимира Зеленского, написал в своей колонке на smotrim.ru председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, ситуация на Украине отклонилась от плана ЕС, о чем свидетельствует призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана создать в Европе план Б в вопросе поддержки Киева.

Если руководители ЕС слишком серьезно отнеслись к высказываниям Байдена, потерявшего от возраста способность ясно мыслить, и украинского комика Зеленского, который всю жизнь шутил на потеху публике, то это их проблемы и ответственность. И им полезно послушать позицию венгерского премьер-министра Виктора Орбана или словацкого премьера Роберта Фицо, — написал Медведчук.

Политик отметил, что заявление Орбана примечательно во многих аспектах. В частности, оно свидетельствует о том, что объединение из-за своей политики в отношении Киева осталось «совершенно беззащитным», заявил Медведчук.

Во-первых, заявление [Орбана] обнажает факт, что никакого плана Б у ЕС в помине нет. Получается, что еврочиновники оставили свой Евросоюз совершенно беззащитным, если ситуация пойдет не по плану. А она не по плану пошла уже сейчас, о чем Орбан многократно предупреждал ранее, — написал политик.

Второй аспект заключается в том, что Евросоюз допустил такую ситуацию, указал Медведчук. Описывая политику ЕС в отношении Украины, политик вспомнил русскую поговорку «Заставь дурака Богу молиться, так он весь лоб расшибет». По его словам, это именно то, что европейское руководство пытается сделать со своей экономикой ради Киева.

Вот Орбан и ставит вопрос об ответственности руководства ЕС за то, что не только не подготовились к очевидному сценарию, но даже не пытались его рассмотреть. Что можно сказать о таких управленцах? — задался вопросом политик.

Третьим аспектом Медведчук назвал отсутствие у ЕС собственной позиции по ситуации на Украине. По его словам, европейским чиновникам «не разрешили» сформировать ее без оглядки на США. Теперь же Вашингтон прямо говорит о своих интересах в регионе.

И что в таком случае делать нынешним руководителям ЕС? Признать, что защищали чужие интересы и легли под ВПК чужой страны? Продолжать уничтожать свою экономику в пользу США? В последнем случае ЕС будет не расширяться, а разваливаться. Поэтому пугать Венгрию или какую-то еще страну исключением из ЕС нет смысла. Скорее, надо срочно упрашивать остаться, — подчеркнул Медведчук.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия Евросоюза по Украине провалилась, Европа нуждается в «плане Б» для достижения поставленных задач в вопросе поддержки Киева. Он пояснил, что, согласно плану, Украина должна была вести «оборонительную войну», а ЕС — помогать Киеву оружием и деньгами, однако ВСУ решили пойти в контрнаступление и их стратегия провалилась. Политик подчеркнул, что Венгрия вопреки требованиям руководства Евросоюза не может и не хочет направлять средства своих налогоплательщиков на оказание военной помощи Украине.