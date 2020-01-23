https://static.news.ru/photo/c0ce2152-3df6-11ea-af61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Cheng Min/Xinhua/Global Look Press

Госминистр иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхаран сообщил о случае заражения коронавирусом. Инцидент произошёл в южном штате страны — Керале.

Было проверено около 100 индийских медсестер, в основном из Кералы, работающих в больнице «Аль-Хайят», у всех, кроме одной медсестры, коронавирус не был обнаружен. Заболевшая медсестра проходит лечение в национальной больнице «Асира» и хорошо восстанавливается, — цитирует политика ТАСС.

Однако Муралидхаран не уточнил о каком именно типе коронавируса идёт речь.

Ранее NEWS.ru писал, что в Китае из-за коронавируса закроется «Запретный город». А МИД РФ порекомендовал учитывать вспышку заболевания при совершении поездок.