Мединский заявил, что сегодня на кону существование самой России

На кону сегодня само существование России, заявил помощник президента России и экс-министр культуры РФ, доктор политологии Владимир Мединский в процессе заседания межведомственной комиссии по историческому просвещению. Об этом сообщает РИА Новости.

На кону сегодня само существование России, — заявил Мединский.

С подобным заявлением ранее выступил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на экспертном совете по вопросам исторического образования в Минобрнауки. Он сказал, что сегодня решается судьба и будущее России, она никогда не должна отступать в вопросах обеспечения своей независимости. Он призвал не забывать, что суверенитет остаётся основой РФ.

Ранее помощник президента РФ и лидер российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в Telegram-канале сообщил, что порезал свою карту Visa и теперь будет пользоваться картой «Мир». К своей записи Мединский прикрепил фотографию разрезанной карты, из остатков которой он выложил буквы V и Z.