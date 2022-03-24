Мединский заявил, что проект «Бесогон» должны выкладывать во всех соцсетях

Выпуски проекта российского режиссера Никиты Михалкова «Бесогон» должны быть переведены на другие языки, а также выложены во всех социальных сетях, заявил помощник президента России Владимир Мединский на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению. По мнению бывшего министра культуры, творческий проект Михалкова необходимо продвигать, потому что российской стороне сейчас нужно нести правду людям, а делать это «вовне крайне тяжело», пишет ТАСС.

Я хотел отдельно бы еще акцентировать внимание на той подвижнической работе, которую вы делаете в ущерб творчеству с вашим проектом «Бесогон». Это действительно приобрело сейчас невероятное звучание, и я очень рад, что появилась идея, ещё не осуществленная, видимо, до конца, — переводить «Бесогон» на иностранные языки. Надо его выкладывать во всех сетях и продвигать, потому что правду вовне сейчас нести крайне тяжело, — заявил Мединский.

Помощник президента подчеркнул, что во многих странах ограничивают вещание каналам «донесения правды до мира». В связи с этим, выпуски шоу Михалкова «Бесогон» должны быть на всех цифровых ресурсах.

Должны быть везде, везде, везде. Мы вас очень об этом просим, — обратился Мединский к Михалкову.