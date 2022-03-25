Мединский: РФ и Украина «топчутся на месте» по главным вопросам переговоров

В переговорах между Россией и Украиной стороны сближают позиции в отношении второстепенных вопросов, однако по первоочередным политическим вопросам фактически топчутся на месте, заявил помощник президента России, глава российской делегации Владимир Мединский, сообщили РИА Новости. Он отметил, что переговоры длились на протяжении недели и буду продолжаться ещё завтра, 26 марта.

Переговоры шли всю неделю, с понедельника по пятницу в режиме видеокноференцсвязи, и будут продолжаться еще завтра. Идут они в режиме ВКС между экспертными группами, два-три раза в неделю между главами делегаций, последний раз это было вчера вечером. Сейчас по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим мы фактически топчемся на месте, — сказал Мединский.

Ранее Мединский заявил, что Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины в рамках идущего переговорного процесса. Мединский отметил, что в пунктах соглашения есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности для Украины в случае отказа от вступления в блок НАТО.

Пресс-cекретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия признательна всем странам, предлагающим посредничеcтво на переговорах с Киевом, однако важно не просто выбрать место для встречи сторон, а сделать Украину «более сговорчивой» и готовой к конструктивным предложениям. Президент Украины Владимир Зеленский ранее предположил, что подходящим местом для проведения переговоров может стать Иерусалим.

В настоящее время прошло три раунда переговоров между Россией и Украиной. Первый состоялся 28 февраля в Гомельской области в Белоруссии и продолжался пять часов. Вторая встреча прошла в Беловежской Пуще 3 марта, а 7 марта делегации общались в Брестской области. В настоящее время переговорщики общаются в ежедневном режиме в формате видеосвязи.