Российская публичная власть устроена таким образом, что, когда президент или премьер критикует даже регионального чиновника — это практически сенсация. Говорить же прилюдно о провалах или даже неудачах людей рангов выше, например, министров, у нас не принято вовсе. Плюс никто не отменял негласного правила «своих не сдаём», согласно которому даже самый оскандалившийся и проворовавшийся, но доказавший лояльность человек может рассчитывать на какую-нибудь должность поскромнее.

В свете существования этого правила интереснее всего смотреть не на список назначенных в новое правительство министров, а на тех, кто работал с Медведевым и не пригодился Мишустину, поскольку это единственная доступная нам оценка деятельности конкретных людей на своих постах первыми лицами государства. То есть вот работали в предыдущем правительстве такие люди, как Владимир Мединский, Максим Орешкин, его тёзка Топилин и Вероника Скворцова. На них жаловались, ругали, их критиковали, над некоторыми даже смеялись, но должностей их лишили только после того, как правительство было полностью распущено.

Теперь Министерство культуры будет возглавлять Ольга Любимова, Министерство экономического развития — Максим Решетников, министром труда и соцзащиты станет Антон Котяков, а за здоровье россиян назначен отвечать Михаил Мурашко. И, судя по сложившейся практике, работать эти люди будут вплоть до нового роспуска правительства, который, если не произойдёт форс-мажора, состоится в 2024 году, когда страну возглавит новый президент. Насколько успешной будет их работа — покажет время, а сейчас самое время посмотреть на то, что после себя оставили их предшественники.

«Оказалось в плачевном состоянии»

Пожалуй, самый исчерпывающий итог деятельности Вероники Скворцовой во главе Минздрава уже на следующий день после объявления состава кабинета министров Мишустина подвёл во время поездки в Липецк глава государства.

Сейчас мы будем реализовывать план развития первичного звена здравоохранения... Оно у нас оказалось, к сожалению, в плачевном состоянии, — заявил Владимир Путин.

Учитывая, что сам президент последние несколько лет на всех публичных площадках говорил о необходимости добиться серьёзного улучшения ситуации именно в этой сфере, слово «оказалось» здесь выглядит немного странно. Ведь «оказалось» — это когда мы о чём-то не знали и вдруг раскрылась страшная правда. На деле же о проблеме было известно, задачи ставились, средства выделялись, а в итоге — никакого прогресса. Ещё одна важная проблема — перебои с жизненно важными лекарствами, которые к концу 2019 года стали настоящим бедствием для страны. Припоминают ей и оптимизацию, проведение которой в ряде регионов вице-премьер Татьяна Голикова назвала ужасной.

Вероника Скворцова Сергей Булкин/NEWS.ru

Из хорошего, что хочется вспомнить ей во след — она развернула антитабачную кампанию, благодаря которой число курильщиков в России заметно уменьшилось, запустила программу бесплатной всеобщей диспансеризации, создала систему, позволившую снизить смертность от инфарктов и инсультов. Кроме того, при ней в России средняя продолжительность жизни достигла рекордного значения.

Теперь же, как говорят, Скворцова возглавит Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения, заменив в кресле его руководителя Михаила Мурашко, который сам стал министром. Такая нехитрая рокировка, чтобы никого не обидеть.

Кредит доверия не оправдал

Бывший министр экономического развития Максим Орешкин после назначения располагал большим кредитом доверия, благодаря богатому опыту работы в крупных банках. Однако большие ожидания не привели к существенным успехам. От молодого экономиста ждали решений, которые помогут ускорить экономический рост в России, но он все эти годы оставался на невысоком уровне. Из положительного — при Орешкине Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса Doing Business с 40 места в 2016 году на 28-е в 2019-м.

Экс-министр труда Максим Топилин начал свою министерскую карьеру с выговора от президента в 2012 году за плохую реализацию социально-экономической политики. Редчайший случай в наших широтах. Впрочем, уже в 2013-м Владимир Путин взыскание с него снял. Больше всего негатива в свой адрес он заработал, активно лоббируя пенсионную реформу. Также он запомнился сделанными в 2018 году громкими заявлениями о том, что доходы россиян росли «невиданными темпами»: на 11%, причём как в номинальном, так и в реальном выражении. Несмотря на то, что Топилину мало кто поверил, особенно среди тех самых россиян, он стоял на своём.

Джокер отечественного кино

Владимир Мединский, пожалуй, наиболее яркий и запомнившийся из числа министров, не попавших в новое правительство. Критики в его адрес было очень много, сам он объяснял её тем, что далеко не всем участникам кинорынка понравились новые правила возврата вложенных в фильмы денег.

Поэтому у нас столько оппонентов и столько публичной критики, главным образом анонимной — в Telegram-каналах. Потому что мы наступаем на конкретные финансовые интересы, — заявлял он.

Любителям кино он запомнится, в первую очередь, ожесточённым протекционизмом по отношению к отечественному кино. Он не стеснялся требовать от кинотеатров переносить премьеры самых ожидаемых фильмов мирового проката в угоду картинам, финансово поддерживаемым его ведомством. Шершавый язык статистики говорит в его пользу: с 2012 по 2018 год посещаемость российских лент в кинотеатрах выроста более чем в два раза: с 28,7 млн зрителей до 57,9 млн человек. При этом сборы увеличились с 6,1 млрд рублей до 13,8 млрд рублей. Однако многих раздражал курс на эксплуатацию тем Великой Отечественной войны и достижений Советского Союза.

Вместе с ростом расходов государства на отечественное кино всё больше вопросов стало появляться к эффективности распределения бюджетной помощи. В частности, не так давно были раскрыты данные о финансировании фильмов с 2015 года, и оказалось, что из 155 картин, поддержанных Минкультом, 30 в прокате посмотрели меньше тысячи человек, а 80, то есть больше половины, не дотянули до десяти тысяч, провалились. Есть даже киноленты, которые вообще не выходили в прокат, хотя их создатели получили от государства десятки миллионов.

Ну а самый большой скандал связан с диссертацией уже бывшего министра культуры. В 2017 году в ней нашли множество ошибок и неточностей, и Экспертный совет Высшего аттестационного комитета даже рекомендовал лишить Мединского степени доктора наук, но президиум комитета этого делать не захотел.

Но и у него жизнь не заканчивается. Как стало известно, в скором времени ему будет предложена работа советника президента по культуре, так что мы услышим ещё не одно яркое высказывание о Голливуде и любителях комиксов.